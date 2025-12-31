КаталогПоддержка
uk/ru

Ранний доступ к Чёрной пятнице

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

Автомобильная аудио- и видеосистема

CED780/12

Живая музыка и видео в автомобиле

Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения.

Посмотреть все преимущества

Одержимые звуком

Живая музыка и видео в автомобиле

  • Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")

  • Bluetooth

Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения

Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года