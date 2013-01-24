  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Автомобильная аудио-/видеосистема

    CED780/12
    • Живая музыка и видео в автомобиле Живая музыка и видео в автомобиле Живая музыка и видео в автомобиле
      -{discount-value}

      Автомобильная аудио-/видеосистема

      CED780/12

      Живая музыка и видео в автомобиле

      Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудио-/видеосистема

      Живая музыка и видео в автомобиле

      Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах

      Живая музыка и видео в автомобиле

      Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудио-/видеосистема

      Живая музыка и видео в автомобиле

      Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Аудиосистемы

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Автомобильная аудио-/видеосистема

        Итого:

        Живая музыка и видео в автомобиле

        Одержимые звуком

        • Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")
        • Bluetooth
        Технология FullSound — естественное звучание музыки в формате MP3

        Технология FullSound — естественное звучание музыки в формате MP3

        Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

        Встроенная система навигации позволит быстро добраться до места назначения

        Встроенная система навигации позволит быстро добраться до места назначения

        Путешествуйте вместе с этой интуитивно понятной встроенной системой навигации. Экран высокой четкости отображает трехмерные карты со схемой города и местными ориентирами, а также дает четкое изображение направления движения. Благодаря надежной функции iGO Primo, работающей даже в горах и на морском побережье, вы легко доберетесь до нужного места, независимо от того, пролегает ли ваш маршрут по загруженным городским дорогам или тихим пригородам. Система также отличается понятным интерфейсом, который значительно упрощает планирование маршрута и предоставляет четкие и простые инструкции.

        11-полосный параметрический эквалайзер для настройки по вашему вкусу

        11-полосный параметрический эквалайзер для настройки по вашему вкусу

        Этот параметрический эквалайзер включает 11 разных частотных диапазонов (63 Гц, 100 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 630 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц), чтобы вы свободно могли настраивать бас, средние и высокие частоты в соответствии с акустикой салона вашей машины. Больше того, в эквалайзере можно сохранять предпочтительные звуковые настройки и с легкостью вызывать их. С Philips вы всегда можете наслаждаться звуком в машине, настроенным по вашему вкусу.

        Съемная лицевая панель для защиты от краж

        Съемная лицевая панель для защиты от краж

        С этой автомобильной мультимедийной системой Philips можно не беспокоиться о краже. Лицевая панель снимается нажатием кнопки, ее можно спрятать или унести с собой. В результате стереосистема никак не выделяется и меньше привлекает воров. Теперь можно спокойно оставлять машину, где бы вы ни остановились.

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

        Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

        Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Размер экрана по диагонали
          7 дюймов
          Формат изображения
          Широкий экран
          Подсветка кнопок
          Белый
          Рассеянный свет в отделении для диска
          изменяемые цвета (32 000)

        • Поддерживаемые медианосители

          Диск
          DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
          Карта памяти SD/SDHC
          Да
          Флэш-накопитель USB
          Да
          Вход А/В
          для портативных А/В-устройств

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующего / предыдущего альбома
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD-R/-RW
          • DVD+R/+RW
          • DVD+RW
          • Video CD
          • SVCD
          • Компакт-диск с изображениями
          • DivX
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Повтор раздела
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • PBC
          • Повтор
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          • Поиск вперед/назад
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Неподвижное изображение
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Воспроизведение с прямого порта USB
          • JPEG
          • DivX
          • MPEG4 (Simple profile)

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Количество предустановок радиостанций
          18 (FM), 12 (AM)

        • Звук

          Эквалайзер
          11-полосный
          Настройки эквалайзера
          • Классика
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Улучшение звука
          • FullSound
          • MAX Sound
          • Динамическое усиление басов
          • Music Zone
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

        • Подключения

          Видеовход
          CVBS видео (RCA) 1x
          Видеовыход — аналоговый
          Выход композитного видеосигнала
          Выход предусилителя
          • 2 пары разъемов RCA (L/R)
          • (4 В)
          Выход предусилителя сабвуфера
          С регулировкой усиления
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Версия Bluetooth
          2,1
          Пульт ДУ на руле
          (требуется адаптер стороннего производителя)
          Навигация
          iGO Primo

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Тонкий пульт ДУ с батарейкой
          руководство пользователя
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          Краткое руководство
          Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока

        • Размеры

          Глубина продукта
          245  мм
          Высота продукта
          58  мм
          Ширина продукта
          188  мм
          Шасси
          Стандарт 1 Din

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod nano
          • iPod touch

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            * Обязательное поле
            *
            *

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.