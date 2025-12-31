Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
CED780/12
Живая музыка и видео в автомобиле
Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения.
Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")
Bluetooth
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы