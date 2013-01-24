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    Автомобильная аудиосистема

    CEM5100/12
    • Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге
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      Автомобильная аудиосистема

      CEM5100/12

      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудиосистема

      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Автомобильная аудиосистема

      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

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        Автомобильная аудиосистема

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой в дороге

        с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA

        • Bluetooth
        • USB/карты памяти SD
        • CD
        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

        Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

        Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

        Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

        Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

        ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

        ЖК-дисплей высокой контрастности

        Технические характеристики

        • Дисплей

          Тип
          Матричный черно-белый ЖК-дисплей высокой контрастности
          Подсветка кнопок
          Перламутрово-зеленая

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          • Карта памяти SD
          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующего / предыдущего альбома
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
          Технология USB Direct/режимы SD
          • Воспроизведение/пауза
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          • FM (стандарт OIRT)
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Количество предустановок радиостанций
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • Название станции
          • Информация о станции
          • Радиотекст
          • Тип программы
          • Новости
          • Новости и обстановка на дороге

        • Звук

          Эквалайзер
          3-х полосный
          Настройки эквалайзера
          • Классика
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Улучшение звука
          • Динамическое усиление басов
          • MAX Sound
          • Music Zone
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала (MOSFET)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

        • Подключения

          USB
          USB 2.0 Host
          Карта памяти
          • SD
          • SDHC
          MP3-Link
          Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Выход предусилителя
          2 пары разъемов RCA (L/R)
          Выход предусилителя сабвуфера
          С регулировкой усиления
          Вход Rear Aux
          Да

        • Безопасность/защита от кражи

          Передняя панель
          Съемная откидная
          Затемнение дисплея
          10 или 20 секунд

        • Аксессуары

          Пульт ДУ
          Тонкий пульт ДУ с батарейкой
          руководство пользователя
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          Краткое руководство
          Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока

        • Размеры

          Глубина продукта
          190  мм
          Высота продукта
          58  мм
          Ширина продукта
          188  мм
          Шасси
          Стандарт 1 Din

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