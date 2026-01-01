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Автом. инфо-развлекательная система

CID3610/00

Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации

Водите стильно с автомобильной мультимедиа системой Philips CID2680. Она оснащена цветным дисплеем WVGA 16,5 см (6,5") с сенсорной панелью, встроенной навигационной системой и Bluetooth® для звонков и передачи музыки. Длительные поездки теперь приносят только удовольствие

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с ЖК-дисплеем высокого разрешения

Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации

  • Сенсорный экран 6,5"

  • навигация

  • Bluetooth

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Технические характеристики

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