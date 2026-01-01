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        Автом. инфо-развлекательная система

        CID3630/00

        Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации

        Водите стильно с новой автомобильной мультимедийной системой от Philips. Она оснащена полноцветным дисплеем 20,3 см (8") с сенсорной панелью, предустановленной картой Китая и технологией Bluetooth® для связи и воспроизведения музыки: теперь долгая дорога не будет скучной.

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        с ЖК-дисплеем высокого разрешения

        Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации

        • Разработана для Honda Civic

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Технические характеристики

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