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  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

CarStudioАвтомобильная док-система для мультимедиа

CMD310/12

Подключение к приборной панели

Садитесь за руль вместе с автомобильной мультимедийной системой Philips, полностью совместимой с iPhone/iPod. Заряжайте устройство на приборной панели, управляйте воспроизведением с помощью бесплатного приложения и отвечайте на вызовы по громкой связи — подключать телефон к док-станции не обязательно.

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с бесплатным приложением для iPhone для комфортного использования в автомобиле

Подключение к приборной панели

  • Док-станция для iPod/iPhone

Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки

Встроенный модуль Bluetooth для звонков по громкой связи и прослушивания музыки

Держите все под контролем с помощью автомобильной системы Philips. Благодаря встроенному модулю Bluetooth вы можете подключить iPhone к автомобильной аудиосистеме и совершать вызовы по громкой связи с помощью встроенного микрофона и автомобильных АС. Кроме того, он также позволяет слушать музыку на iPhone через автомобильные АС, даже не устанавливая устройство в док-станцию. Надежное подключение и отличный звук гарантируют высокую четкость телефонных разговоров. Система Philips позволяет не отвлекаться от дороги, а это значит, вождение будет безопасным и комфортным.

Аудиовход/MP3 для воспроизведения музыки с портативных устройств

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • 🔓 Ранний доступ к Чёрной пятнице открыт!
  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года