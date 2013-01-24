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    Данные об энергоэффективности

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    Общая оценка / 5
    • Данные об энергоэффективности Данные об энергоэффективности Данные об энергоэффективности
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      Данные об энергоэффективности

      Document
      Общая оценка / 5

      Данные об энергоэффективности

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      Данные об энергоэффективности

      Данные об энергоэффективности

      Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

      Данные об энергоэффективности

      Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Данные об энергоэффективности

      Данные об энергоэффективности

      Подробную информацию см. в документе в разделе "Руководства и документация" на странице поддержки. Узнать обо всех преимуществах

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        Данные об энергоэффективности

        Для адаптеров Philips HQ850

        • Тип HQ850

        Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

        Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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