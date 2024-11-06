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    • Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока Стимулирует поток молока
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      Breast Pumps Массажная насадка для молокоотсоса

      CP0054

      Стимулирует поток молока

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы для молокоотсоса, предназначенная для стимуляции потока молока. Один размер для любых сосков диаметром до 30 мм.

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      Breast Pumps Массажная насадка для молокоотсоса

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      Стимулирует поток молока

      Проверьте совместимость ниже

      • Прозрачная
      • Молокоотсосы
      • Одинарный и двойной молокоотсос
      • Один размер для всех сосков диаметром до 30 мм

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для
        SCD395 SCD430 SCF391 SCF392 SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441
      Badge-D2C

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