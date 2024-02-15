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    Philips Avent

    Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

    SCF396
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Лучший одинарный молокоотсос Лучший одинарный молокоотсос Лучший одинарный молокоотсос
      -{discount-value}

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

      SCF396
      Общая оценка / 5

      Лучший одинарный молокоотсос

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

      Лучший одинарный молокоотсос

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Лучший одинарный молокоотсос

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

      Лучший одинарный молокоотсос

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

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        Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

        Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

        - {discount-value}

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        Лучший одинарный молокоотсос

        Быстрый и комфортный, нравится мамам

        • Технология Natural Motion
        • Удобная силиконовая подушечка
        • 8 + 16 режимов
        Технология Natural Motion для быстрого потока молока*

        Технология Natural Motion для быстрого потока молока*

        Молоко начинает течь уже в течение одной минуты благодаря нашей уникальной технологии Natural Motion.** Бережное крепление и комфортный массаж со всасыванием — нет ничего удивительного, что 97 % мам говорят, что этот молокоотсос эффективен***, и 100 % акушерок рекомендуют его.

        Мягкая силиконовая подушечка обеспечивает комфорт

        Мягкая силиконовая подушечка обеспечивает комфорт

        Вне зависимости от формы груди мягкая и гибкая силиконовая подушечка обеспечит комфорт при использовании молокоотсоса. Подойдет для 99,98 %**** размеров груди*** и используется с мягким и надежным креплением.

        Аккумуляторный блок для портативной работы с прибором

        Аккумуляторный блок для портативной работы с прибором

        Компактный блок электромотора оснащен аккумулятором, чтобы вы могли подготовиться к грядущему дню (или просто заварить чай) без лишних проводов, опутывающих вас.

        8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания

        8 режимов стимуляции и 16 режимов сцеживания

        Используйте прибор максимально эффективно с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами его сцеживания. Настраивайте прямо во время работы.

        Бесшумный мотор защитит от лишнего стресса при сцеживании

        Бесшумный мотор защитит от лишнего стресса при сцеживании

        Мотор нашего молокоотсоса практически бесшумен во время работы. Вы сможете использовать его и дома, и где угодно еще, не привлекая лишнее внимание.

        Простая очистка и сборка из малого числа компонентов

        Простая очистка и сборка из малого числа компонентов

        Мы создали наш молокоотсос с учетом удобства сборки. Поэтому он имеет минимум компонентов, чтобы вам было удобнее собирать и очищать его.

        Сохраняет настройки последнего сеанса

        Сохраняет настройки последнего сеанса

        Функция памяти автоматически сохраняет последние примененные параметры стимуляции и сцеживания. Просто займите комфортное положение и запустите прибор.

        Футляр с изоляцией для комфорта в дороге

        Футляр с изоляцией для комфорта в дороге

        Куда бы вы ни собрались, положите прибор в особый комплектный футляр с изоляцией. Этот стильный тканевый футляр легко очищать как внутри, так и снаружи.

        Следите за временем сцеживания

        Следите за временем сцеживания

        Даже незаметные факторы, такие как счетчик времени сцеживания, имеют значение. Таймер на цифровом дисплее позволит следить за временем сцеживания — как общего, так и для каждой груди.

        Пауза, если она необходима

        Пауза, если она необходима

        Вы полностью управляете процессом. Пауза/запуск одним касанием позволят приостановить сеанс и возобновить его, когда вы вновь будете готовы.

        • Мощность

          Напряжение в электросети
          100V - 240  В

        • Материал

          Молокоотсос
          Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

        • В комплект входят:

          Сменные вкладыши для бюстгальтера
          4  шт.
          Комплект для сцеживания
          1  шт.
          Адаптер microUSB
          1  шт.
          Моторный блок (с аккумулятором)
          1  шт.
          Крышка
          1  шт.
          Пакеты для молока
          5 шт.
          Дорожный чехол
          1 шт.

        • Функции

          Мягкая насадка с адаптивной формой
          Деликатная стимуляция

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              • На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2018 г.).
              • *Для 1K-SE: 70 % участников ощутили рефлекс выброса молока в течение 60 секунд. На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2018 г.)
              • **На основании клинических исследовании продукта с 20 участницами (Нидерланды, 2019 год), средний результат для одинарного и двойного электронного молокоотсоса; 95 % участниц признали наши молокоотсосы эффективными (одинарный электронный); 100 % участниц признали наши молокоотсосы эффективными (двойной электронный).
              • ***На основании: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 года, (109 участниц, Израиль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 года, (20 участниц европеоидной расы, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 год, (28 участниц, Австралия).
              • ****Касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.
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