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Лучший одинарный молокоотсос
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучший одинарный молокоотсос
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Лучший одинарный молокоотсос
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лучший одинарный молокоотсос
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором
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Молоко начинает течь уже в течение одной минуты благодаря нашей уникальной технологии Natural Motion.** Бережное крепление и комфортный массаж со всасыванием — нет ничего удивительного, что 97 % мам говорят, что этот молокоотсос эффективен***, и 100 % акушерок рекомендуют его.
Вне зависимости от формы груди мягкая и гибкая силиконовая подушечка обеспечит комфорт при использовании молокоотсоса. Подойдет для 99,98 %**** размеров груди*** и используется с мягким и надежным креплением.
Компактный блок электромотора оснащен аккумулятором, чтобы вы могли подготовиться к грядущему дню (или просто заварить чай) без лишних проводов, опутывающих вас.
Используйте прибор максимально эффективно с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами его сцеживания. Настраивайте прямо во время работы.
Мотор нашего молокоотсоса практически бесшумен во время работы. Вы сможете использовать его и дома, и где угодно еще, не привлекая лишнее внимание.
Мы создали наш молокоотсос с учетом удобства сборки. Поэтому он имеет минимум компонентов, чтобы вам было удобнее собирать и очищать его.
Функция памяти автоматически сохраняет последние примененные параметры стимуляции и сцеживания. Просто займите комфортное положение и запустите прибор.
Куда бы вы ни собрались, положите прибор в особый комплектный футляр с изоляцией. Этот стильный тканевый футляр легко очищать как внутри, так и снаружи.
Даже незаметные факторы, такие как счетчик времени сцеживания, имеют значение. Таймер на цифровом дисплее позволит следить за временем сцеживания — как общего, так и для каждой груди.
Вы полностью управляете процессом. Пауза/запуск одним касанием позволят приостановить сеанс и возобновить его, когда вы вновь будете готовы.
Мощность
Материал
В комплект входят:
Функции
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