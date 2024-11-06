Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Создает вакуум, необходимый для сцеживания Создает вакуум, необходимый для сцеживания Создает вакуум, необходимый для сцеживания
      -{discount-value}

      Philips Avent Диафрагма электронного молокоотсоса

      CP9914

      Создает вакуум, необходимый для сцеживания

      Эта силиконовая диафрагма создает вакуум, необходимый для сцеживания грудного молока. Используется с электрическими молокоотсосами.

      Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Диафрагма электронного молокоотсоса

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Совместимые продукты

      Как найти номер модели изделия?
      Где найти номер продукта
      Как мне найти номер продукта?
      найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

      Создает вакуум, необходимый для сцеживания

      Проверьте совместимость ниже

      • Молокоотсосы

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • SCD292/31 SCD395/21
        • SCF332/01 SCF332/01 SCF332/11 SCF332/31 SCF332/33 SCF332/61 SCF332/62
        • SCF334/02 SCF334/03 SCF334/04 SCF334/12 SCF334/14
        • SCF334/31 SCF334/61 SCF391/11 SCF391/71 SCF392/11
        • SCF393/11 SCF393/61 SCF393/82 SCF394/11 SCF394/52 SCF394/61
        • SCF395/11 SCF395/31 SCF395/91
        • SCF396/11 SCF396/31
        • SCF397/11 SCF398/11 SCF398/31
      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.