Легкий полипропиленовый конус для чистой передачи звука

Диафрагма внутри динамика расположена на верхней части звуково катушки, что позволяет создавать форму сигнала сразу при получении входного сигнала. Она преобразует волну сигнала в звуковую волну. Полипропилен является одним из самых легких из когда-либо производимых пластиков и идеально подходит для изготовления диафрагмы динамиков благодаря своему весу, надежности, прочности и устойчивости к воздействию высоких температур. Такие пропиленовые конусы обеспечивают воспроизведение музыки с высоким качеством, реагируя даже на незначительные звуковые сигналы и создавая чистое и реалистичное звучание.