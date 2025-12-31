Дальний бриз для максимального охлаждения

Ощутите освежающий поток воздуха, распространяющийся на расстояние до 30 м, обеспечивая приятный бриз по всей комнате. Вблизи или вдали — наслаждайтесь стабильным охлаждением, где бы вы ни находились.