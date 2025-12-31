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CX1030/00
Создан для тишины. Разработан для мощности.
Ощутите мощное и тихое охлаждение с 3 скоростями и плавным вращением для персонального комфорта. Изготовленный из качественных материалов и отличающийся элегантным современным дизайном, этот настольный вентилятор обеспечивает долговечность и стильную работу — идеально подходит для любого помещения.
Мощный поток воздуха до 2000 м³/ч
Тихое охлаждение при 35 дБ(А) (1)
3 скорости для персонального комфорта
Автоматическое вращение и наклон
Диаметр головки 35 см
С производительностью до 2000 м³/ч и 5 лопастями этот вентилятор создает мощный поток воздуха, устраняя застоявшийся воздух и наполняя ваше пространство освежающей прохладой для комфорта в течение всего дня.
Работая на уровне всего 35 дБ(А) (1) — сравнимом со спокойной спальней ночью — этот вентилятор обеспечивает мощное охлаждение, сохраняя при этом тихую, спокойную атмосферу, идеальную для сна, работы или чтения.
Ощутите освежающий поток воздуха, распространяющийся на расстояние до 30 м, обеспечивая приятный бриз по всей комнате. Вблизи или вдали — наслаждайтесь стабильным охлаждением, где бы вы ни находились.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
(1) Уровень шума на минимальной скорости.