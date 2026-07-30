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CX1220/00
Скорость воздухопотока 3330 м3/ч
Тихие: всего 38 дБ(А)
С функцией наклона и поворота
Диаметр головки: 45 см
Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией и удобной функцией таймера. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.
Благодаря эффективности охлаждения до 3330 м³/ч этот вентилятор быстро циркулирует воздух в помещении, не допуская его застоя и создавая свежий, комфортный обдув в каждом уголке комнаты.
Этот вентилятор создан для работы в жилых помещениях, и его уровень шума составляет всего 38 дБ, что сопоставимо с шумом несильного дождя. Спокойная атмосфера для комфортной работы, чтения и сна.
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