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  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные
  • Мощные, стильные и универсальные

Серия 1000Колонные вентиляторы

CX1220/00

Мощные, стильные и универсальные
Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией и удобной функцией таймера. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.
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Мощные, стильные и универсальные

  • Скорость воздухопотока 3330 м3/ч

  • Тихие: всего 38 дБ(А)

  • С функцией наклона и поворота

  • Диаметр головки: 45 см

Сильный обдув для эффективного охлаждения

Сильный обдув для эффективного охлаждения

Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией и удобной функцией таймера. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.

Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

Благодаря эффективности охлаждения до 3330 м³/ч этот вентилятор быстро циркулирует воздух в помещении, не допуская его застоя и создавая свежий, комфортный обдув в каждом уголке комнаты.

Тихий обдув на минимальной мощности

Тихий обдув на минимальной мощности

Этот вентилятор создан для работы в жилых помещениях, и его уровень шума составляет всего 38 дБ, что сопоставимо с шумом несильного дождя. Спокойная атмосфера для комфортной работы, чтения и сна.

Технические характеристики

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