Тихий обдув на минимальной мощности

Этот вентилятор создан для работы в жилых помещениях, и его уровень шума составляет всего 38 дБ, что сопоставимо с шумом несильного дождя. Спокойная атмосфера для комфортной работы, чтения и сна.