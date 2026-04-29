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CX1220/00
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Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией и удобной функцией таймера. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.
Все (8)
Грязь на передней решетке вентилятора Philips
Вентилятор Philips работает слишком громко
Вентилятор Philips испускает странный запах
Не могу включить/выключить колонный вентилятор Philips
Слабый поток воздуха от колонного вентилятора Philips
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