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Серия 1000Колонные вентиляторы

CX1220/00

Серия 1000 Колонные вентиляторы

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Инструкции и документация

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21 - English (US)

  • PDF файл, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Оцените эффективное и тихое охлаждение помещения с 3 скоростями, осцилляцией и удобной функцией таймера. Качество, стабильность и максимальный комфорт день за днем.

  • PDF файл
  • 24 July 2026

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