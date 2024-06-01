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    • Тихий, мощный, стильный и компактный. Тихий, мощный, стильный и компактный. Тихий, мощный, стильный и компактный.
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      Настольный вентилятор Серия 2000

      CX2050/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Тихий, мощный, стильный и компактный.

      Максимальное охлаждение, минимум шума. Этот вентилятор легко впишется в любой интерьер дома и без лишнего шума обеспечит свежесть в помещении. Выберите подходящий режим: доступно 3 скорости, 2 режима и таймер, а также настройте оптимальное положение для обдува с помощью наклонной головки.

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      Настольный вентилятор Серия 2000

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      этот продукт
      Настольный вентилятор
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      Настольный вентилятор

      Серия 2000

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      Тихий, мощный, стильный и компактный.

      На 30 % тише(1) с технологией лопастей SilentWings

      • Воздухопоток вентилятора 738 м³/ч
      • С функцией наклона
      • Сверхтихий: 23 дБ(А)
      • Диаметр головки 22 см
      Мощный обдув даже на большом расстоянии

      Мощный обдув даже на большом расстоянии

      Мощный обдув на расстоянии до 25 метров. Оцените максимальный комфорт и почувствуйте свежесть в любой точке помещения — все в комнате смогут ощутить освежающий бриз.

      Достаточная циркуляция воздуха по всей комнате

      Достаточная циркуляция воздуха по всей комнате

      Насладитесь мягким бризом с этим вентилятором, циркулирующим воздух с мощностью потока 738 м³/ч. Больше никакого застоялого воздуха — только свежий ветерок во всех уголках вашей комнаты.

      На 30 % тише благодаря технологии лопастей SilentWings

      На 30 % тише благодаря технологии лопастей SilentWings

      Оцените на 30 % более тихую работу с инновационной технологией SilentWings (1). Мы черпали вдохновение в анатомии совы — самой тихо летающей птицы в природе — и создали лопасти с революционным дизайном, которые работают на громкости всего 23 дБ(А) (2), что даже тише, чем звук шепота!

      Создан для долговечной работы, качество протестировано

      Создан для долговечной работы, качество протестировано

      Создан для долговечной работы. Philips уже более 80 лет создает приборы, повышающие качество воздуха, и наши вентиляторы проходят свыше 110 тщательных проверок перед началом продаж, что обеспечивает их высокое качество и эффективность.

      Свежесть даже ночью в ночном режиме с низким уровнем шума

      Свежесть даже ночью в ночном режиме с низким уровнем шума

      Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.

      Режим "Бриз" для природной свежести

      Режим "Бриз" для природной свежести

      В режиме "Бриз" устройство имитирует настоящий прибрежный ветер, меняя интенсивность и скорость потока, что позволит вам круглый год наслаждаться уютной и органичной обстановкой в помещении.

      Максимальный комфорт и универсальные режимы

      Максимальный комфорт и универсальные режимы

      Выберите мягкий бриз или мощный обдув на этом универсальном вентиляторе, который предлагает 3 режима скорости, режим "Бриз" и спокойный ночной режим. Выберите подходящий режим, откиньтесь в кресле и расслабьтесь.

      Положение головки регулируется для обдува в нужном режиме

      Положение головки регулируется для обдува в нужном режиме

      Выставьте комфортные настройки на этом вентиляторе с функцией поворота на 180° для прямого обдува или циркуляции воздуха в комнате.

      Компактный, современный дизайн

      Компактный, современный дизайн

      Наш вентилятор сочетает в себе максимальное удобство и простоту — в нем используются скрытые лопасти для минималистичного стиля без лишних элементов. Он компактный и легкий, а также позволит сэкономить место, не жертвуя эффективностью обдува.

      Удобно переносить, удобно чистить

      Удобно переносить, удобно чистить

      Этот настольный вентилятор обеспечивает эффективный обдув в компактном формате. Он весит всего 2,3 кг, и его удобно переносить, к примеру с рабочего стола на прикроватный столик. Его также очень удобно очищать — достаточно протереть корпус влажной тканью.

      Сэкономьте до 130 кВт⋅ч электричества

      Сэкономьте до 130 кВт⋅ч электричества

      Наш вентилятор позволяет установить на термостате кондиционера температуру на 5 градусов выше и сэкономить до 130 кВт⋅ч в год, что составляет около 35 евро. Он очень энергоэффективный и потребляет не более 24 Вт, что меньше обычной лампы накаливания и в 90 раз меньше стандартного портативного кондиционера. (3)

      Выберите удобное расписание с функцией таймера

      Выберите удобное расписание с функцией таймера

      Регулируйте время обдува с функцией таймера, предназначенной для вашего удобства. Планируйте на 12 часов вперед.

      • Производительность

        Поток воздуха
        738 м3/ч
        потребляемая мощность
        24 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Напряжение
        220–240 В
        Расстояние обдува
        до 25 м

      • Удобство использования

        Длина шнура
        1,8 м
        Мин. уровень шума
        23 дБ(А)
        Макс. уровень шума
        40 дБ(А)
        Наклонное
        180°
        Таймер
        1 ч, 2 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч

      • Режимы

        Уровни скорости
        3
        Режим имитации ветра
        Да
        Ночной режим
        Tak

      • Подключения

        Приложение, подключается через Wi-Fi
        Нет
        Совместимость со смартфонами
        Нет

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        2,3 кг
        Вес (включая упаковку)
        4,1 кг
        Размер головки
        22 см
        Габариты продукта (Д*Ш*В)
        25,9 x 25,9 x 37,5 см
        Габариты упаковки (Д*Ш*В)
        44,0 x 30,7 x 32,0 см

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      • (1) По сравнению со стандартным дизайном лопастей
      • (2) На минимальной скорости. Звуковая мощность проверялась согласно IEC60704.
      • (3) Расчет PMV согласно ISO7730:2005, 8 ч/день; стоимость 0,25 евро/кВт⋅ч, в течение 90 дней, комната 42 м2, режим MAX
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