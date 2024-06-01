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CX2550/00
Тихий, мощный, стильный и универсальный.
Эффективный обдув и минимум шума. Этот вентилятор на подставке отлично впишется в интерьер любого дома, а его мощности хватит для обдува даже больших комнат без лишнего шума. Выбирайте из 3 уровней скорости и 2 режимов, а также устанавливайте таймер.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия 2000
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Мощный обдув на расстоянии до 30 метров. Оцените максимальный комфорт и почувствуйте свежесть в любой точке помещения — все в комнате смогут ощутить освежающий бриз.
Обеспечивает мощный обдув с воздухопотоком 2562 м³/ч для быстрого избавления от духоты в комнате. Забудьте о спертом воздухе и насладитесь освежающим ветерком, который обдувает даже в уголках помещения.
Оцените на 30 % более тихую работу с инновационной технологией SilentWings (1). Мы черпали вдохновение в анатомии совы — самой тихо летающей птицы в природе — и создали лопасти с революционным дизайном, которые работают на громкости всего 19 дБ(А) (2), что даже тише, чем звук шепота!
Создан для долговечной работы. Philips уже более 80 лет создает приборы, повышающие качество воздуха, и наши вентиляторы проходят свыше 110 тщательных проверок перед началом продаж, что обеспечивает их высокое качество и эффективность.
Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.
В режиме "Бриз" устройство имитирует настоящий прибрежный ветер, меняя интенсивность и скорость потока, что позволит вам круглый год наслаждаться уютной и органичной обстановкой в помещении.
Выберите мягкий бриз или мощный обдув на этом универсальном вентиляторе, который предлагает 3 режима скорости, режим "Бриз" и спокойный ночной режим. Выберите подходящий режим, откиньтесь в кресле и расслабьтесь.
Освежающий ветерок даже в углах комнаты. Этот вентилятор автоматически наклоняется на 30 градусов и вращается на 90 градусов в обе стороны для равномерного обдува всей комнаты.
Практичный дизайн обеспечивает необходимую эффективность и элегантность. Скрытые лопасти и минималистичный внешний вид позволят легко вписать этот вентилятор в любой интерьер — как рядом с кроватью в спальне, так и в любой комнате для дневной работы.
Удобная установка 2 в 1 — на столе или на подставке — делает этот вентилятор более практичным, а благодаря большой мощности и компактному дизайну он станет любимцем всей семьи.
Наш вентилятор позволяет установить на термостате кондиционера температуру на 7 градусов выше и сэкономить до 180 кВт⋅ч в год, что составляет около 45 евро. Он очень энергоэффективный и потребляет не более 48 Вт, что меньше обычной лампы накаливания и в 50 раз меньше стандартного портативного кондиционера. (3)
Регулируйте время обдува с функцией таймера, предназначенной для вашего удобства. Планируйте на 12 часов вперед.
Благодаря удобному дизайну сборка вентилятора займет у вас буквально несколько минут. Более того, вентилятор очень прост в очистке — нужно лишь протирать его влажной тканью.
Производительность
Удобство использования
Режимы
Подключения
Вес и габариты
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