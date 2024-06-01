Сэкономьте до 180 кВт⋅ч электричества

Наш вентилятор позволяет установить на термостате кондиционера температуру на 7 градусов выше и сэкономить до 180 кВт⋅ч в год, что составляет около 45 евро. Он очень энергоэффективный и потребляет не более 48 Вт, что меньше обычной лампы накаливания и в 50 раз меньше стандартного портативного кондиционера. (3)