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    • Тихий, мощный, стильный и универсальный. Тихий, мощный, стильный и универсальный. Тихий, мощный, стильный и универсальный.
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      Колонный вентилятор Серия 2000

      CX2550/00

      Общая оценка / 5
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      Тихий, мощный, стильный и универсальный.

      Эффективный обдув и минимум шума. Этот вентилятор на подставке отлично впишется в интерьер любого дома, а его мощности хватит для обдува даже больших комнат без лишнего шума. Выбирайте из 3 уровней скорости и 2 режимов, а также устанавливайте таймер.

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      Колонный вентилятор Серия 2000

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      этот продукт
      Колонный вентилятор
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      Колонный вентилятор

      Серия 2000

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      Тихий, мощный, стильный и универсальный.

      На 30 % тише(1) с технологией лопастей SilentWings

      • Воздухопоток вентилятора 2562 м³/ч
      • С функцией наклона и поворота
      • Сверхтихий: всего 19 дБ(А)
      • Диаметр головки 40 см
      Мощный обдув даже на большом расстоянии

      Мощный обдув даже на большом расстоянии

      Мощный обдув на расстоянии до 30 метров. Оцените максимальный комфорт и почувствуйте свежесть в любой точке помещения — все в комнате смогут ощутить освежающий бриз.

      Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

      Мгновенный комфорт с мощным воздухопотоком

      Обеспечивает мощный обдув с воздухопотоком 2562 м³/ч для быстрого избавления от духоты в комнате. Забудьте о спертом воздухе и насладитесь освежающим ветерком, который обдувает даже в уголках помещения.

      На 30 % тише благодаря технологии лопастей SilentWings

      На 30 % тише благодаря технологии лопастей SilentWings

      Оцените на 30 % более тихую работу с инновационной технологией SilentWings (1). Мы черпали вдохновение в анатомии совы — самой тихо летающей птицы в природе — и создали лопасти с революционным дизайном, которые работают на громкости всего 19 дБ(А) (2), что даже тише, чем звук шепота!

      Создан для долговечной работы, качество протестировано

      Создан для долговечной работы, качество протестировано

      Создан для долговечной работы. Philips уже более 80 лет создает приборы, повышающие качество воздуха, и наши вентиляторы проходят свыше 110 тщательных проверок перед началом продаж, что обеспечивает их высокое качество и эффективность.

      Свежесть даже ночью в ночном режиме с низким уровнем шума

      Свежесть даже ночью в ночном режиме с низким уровнем шума

      Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.

      Режим "Бриз" для природной свежести

      Режим "Бриз" для природной свежести

      В режиме "Бриз" устройство имитирует настоящий прибрежный ветер, меняя интенсивность и скорость потока, что позволит вам круглый год наслаждаться уютной и органичной обстановкой в помещении.

      Максимальный комфорт и универсальные режимы

      Максимальный комфорт и универсальные режимы

      Выберите мягкий бриз или мощный обдув на этом универсальном вентиляторе, который предлагает 3 режима скорости, режим "Бриз" и спокойный ночной режим. Выберите подходящий режим, откиньтесь в кресле и расслабьтесь.

      Автоматический наклон и поворот для обдува всей комнаты

      Автоматический наклон и поворот для обдува всей комнаты

      Освежающий ветерок даже в углах комнаты. Этот вентилятор автоматически наклоняется на 30 градусов и вращается на 90 градусов в обе стороны для равномерного обдува всей комнаты.

      Элегантный, современный дизайн

      Элегантный, современный дизайн

      Практичный дизайн обеспечивает необходимую эффективность и элегантность. Скрытые лопасти и минималистичный внешний вид позволят легко вписать этот вентилятор в любой интерьер — как рядом с кроватью в спальне, так и в любой комнате для дневной работы.

      Универсальный вентилятор 2 в 1: настольный и колонный

      Универсальный вентилятор 2 в 1: настольный и колонный

      Удобная установка 2 в 1 — на столе или на подставке — делает этот вентилятор более практичным, а благодаря большой мощности и компактному дизайну он станет любимцем всей семьи.

      Сэкономьте до 180 кВт⋅ч электричества

      Сэкономьте до 180 кВт⋅ч электричества

      Наш вентилятор позволяет установить на термостате кондиционера температуру на 7 градусов выше и сэкономить до 180 кВт⋅ч в год, что составляет около 45 евро. Он очень энергоэффективный и потребляет не более 48 Вт, что меньше обычной лампы накаливания и в 50 раз меньше стандартного портативного кондиционера. (3)

      Выберите удобное расписание с функцией таймера

      Выберите удобное расписание с функцией таймера

      Регулируйте время обдува с функцией таймера, предназначенной для вашего удобства. Планируйте на 12 часов вперед.

      Простота сборки, простота очистки

      Простота сборки, простота очистки

      Благодаря удобному дизайну сборка вентилятора займет у вас буквально несколько минут. Более того, вентилятор очень прост в очистке — нужно лишь протирать его влажной тканью.

      • Производительность

        Поток воздуха
        2562 м3/ч
        потребляемая мощность
        48 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Напряжение
        220–240 В
        Расстояние обдува
        до 30 м

      • Удобство использования

        Длина шнура
        1,8 м
        Мин. уровень шума
        19 дБ(А)
        Макс. уровень шума
        46 дБ(А)
        Осцилляция
        90°
        Наклонное
        30°
        Таймер
        1 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 8 ч, 12 ч

      • Режимы

        Уровни скорости
        3
        Режим имитации ветра
        Да
        Ночной режим
        Yes

      • Подключения

        Приложение, подключается через Wi-Fi
        Нет
        Совместимость со смартфонами
        Нет

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6 кг
        Вес (включая упаковку)
        8,4 кг
        Размер головки
        40 см
        Габариты продукта (Д*Ш*В)
        40,0 x 37,2 x 125,0 см
        Габариты упаковки (Д*Ш*В)
        46,2 x 19,9 x 73,7 см

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      • (1) По сравнению со стандартным дизайном лопастей
      • (2) На минимальной скорости. Звуковая мощность проверялась согласно IEC60704.
      • (3) Расчет PMV согласно ISO7730:2005, 8 ч/день; стоимость 0,25 евро/кВт⋅ч, в течение 90 дней, комната 42 м2, режим MAX
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