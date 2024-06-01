На 30 % тише благодаря технологии лопастей SilentWings

Оцените на 30 % более тихую работу с инновационной технологией SilentWings (1). Мы черпали вдохновение в анатомии совы — самой тихо летающей птицы в природе — и создали лопасти с революционным дизайном, которые работают на громкости всего 23 дБ(А) (2), что даже тише, чем звук шепота!