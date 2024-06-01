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CX3050/01
Тихий, мощный, стильный и компактный.
Максимальное охлаждение, минимум шума. Этот вентилятор легко впишется в любой интерьер дома и без лишнего шума обеспечит свежесть в помещении. Выберите подходящий режим: доступно 3 скорости, 2 режима и таймер, а также настройте оптимальное положение для обдува с помощью наклонной и поворотной головки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Серия 3000
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Мощный обдув на расстоянии до 25 метров. Оцените максимальный комфорт и почувствуйте свежесть в любой точке помещения — все в комнате смогут ощутить освежающий бриз.
Насладитесь мягким бризом с этим вентилятором, циркулирующим воздух с мощностью потока 738 м³/ч. Больше никакого застоялого воздуха — только свежий ветерок во всех уголках вашей комнаты.
Оцените на 30 % более тихую работу с инновационной технологией SilentWings (1). Мы черпали вдохновение в анатомии совы — самой тихо летающей птицы в природе — и создали лопасти с революционным дизайном, которые работают на громкости всего 23 дБ(А) (2), что даже тише, чем звук шепота!
Создан для долговечной работы. Philips уже более 80 лет создает приборы, повышающие качество воздуха, и наши вентиляторы проходят свыше 110 тщательных проверок перед началом продаж, что обеспечивает их высокое качество и эффективность.
Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.
В режиме "Бриз" устройство имитирует настоящий прибрежный ветер, меняя интенсивность и скорость потока, что позволит вам круглый год наслаждаться уютной и органичной обстановкой в помещении.
Выберите мягкий бриз или мощный обдув на этом универсальном вентиляторе, который предлагает 3 режима скорости, режим "Бриз" и спокойный ночной режим. Выберите подходящий режим, откиньтесь в кресле и расслабьтесь.
Выставьте комфортные настройки на этом вентиляторе с функцией автоматического поворота на 180° для прямого обдува или циркуляции воздуха в комнате.
Наш вентилятор сочетает в себе максимальное удобство и простоту — в нем используются скрытые лопасти для минималистичного стиля без лишних элементов. Он компактный и легкий, а также позволит сэкономить место, не жертвуя эффективностью обдува.
Этот настольный вентилятор обеспечивает эффективный обдув в компактном формате. Он весит всего 2,4 кг, и его удобно переносить, к примеру с рабочего стола на прикроватный столик. Его также очень удобно очищать — достаточно протереть корпус влажной тканью.
Наш вентилятор позволяет установить на термостате кондиционера температуру на 5 градусов выше и сэкономить до 130 кВт⋅ч в год, что составляет около 35 евро. Он очень энергоэффективный и потребляет не более 27 Вт, что меньше обычной лампы накаливания и в 90 раз меньше стандартного портативного кондиционера. (3)
Регулируйте время обдува с функцией таймера, предназначенной для вашего удобства. Планируйте на 12 часов вперед.
Производительность
Удобство использования
Режимы
Подключения
Вес и габариты
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