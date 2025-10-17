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  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
  • Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении

Компактный керамический обогревательСерия 3000

CX3120/01

4.5
| (14) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении
Оцените невероятную скорость обогрева и минимальный уровень шума в компактном корпусе. Нагрев за 2 секунды и регулировка мощности до 2000 Вт, технология EcoAI для энергосбережения, подключение к приложению и передовые функции безопасности.
Посмотреть все преимущества

Экономит до 50 % больше энергии, чем обычные тепловентиляторы (1)

Самый быстрый способ прогреть воздух в помещении

  • Быстрый нагрев за 2 секунды

  • Невероятно тихий: 24 дБ(А)

  • ИИ для энергосбережения

  • Подключается к приложению Air+

Быстрый нагрев за 2 секунды

Быстрый нагрев за 2 секунды

Оцените мощный и мгновенный нагрев всего за 2 секунды благодаря регулируемой мощности до 2000 Вт. Идеально для комнат площадью до 20 м².

Тихий: не громче шепота

Тихий: не громче шепота

Оцените комфорт и уют тепла при минимальном уровне шума 24 дБ(А), что даже тише шепота, благодаря тихому DC-мотору (2). Идеально для крепкого сна, сосредоточенной работы в офисе или умиротворенной вечерней обстановки в гостиной.

Экономит до 50 % больше энергии (1)

Экономит до 50 % больше энергии (1)

Первый в мире электрический обогреватель, который использует ИИ для экономии электричества при обогреве комнаты. Наша технология EcoAI регулирует мощность устройства в зависимости от температуры в помещении, анализа привычек пользователя и текущей температуры на улице. Просто включите режим Auto+ в приложении Air+ и откройте для себя еще больше функций, а также возможности персонализации для комфорта и экономии до 50 % энергии (1).

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

14

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
1

17/10/2025

Україна

Україна

Обігрівач Philips CX3120/01

Обігрівач Philips CX3120/01 дуже якісний товар. Нагріває приміщення дуже швидко. Дякую ще раз магазину за хорошу ціну та якість.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактный керамический обогреватель CX3120/01 Серия 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактный керамический обогреватель CX3120/01 Серия 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Потужний та якісний обігрів приміщення

Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.

Плюсы

Якісний нагрів та енергоефективність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Класний та потужний обігрівач!

Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.

Плюсы

Потужний, мобільний, функціональний

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

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      Примечания

      1. (1) Этот прибор в режиме Auto Plus, управляемом ИИ, экономит до 50 % электроэнергии по сравнению с ручным режимом и до 25 % электроэнергии по сравнению с режимом, в котором активна только функция контроля температуры. Экономия зависит от погодных условий, географического положения, формы помещения и местоположения в нем прибора, а также типичных условий эксплуатации

      2. (2) Громкость на скорости 1, на основании IEC 60704-2-2

      3. (3) Отображаемая в приложении температура может отличаться от комнатной и обозначает температуру возле обогревателя