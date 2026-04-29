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Компактный керамический обогреватель Серия 3000
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CX3120/01
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CX3120/01 user manual - English (US)
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Температура на обогревателе Philips отличается от показаний на других термометрах
Обогреватель Philips внезапно перестал работать
Мой обогреватель Philips не работает после подключения к электросети