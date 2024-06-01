Тихий, мощный, стильный и универсальный.

Эффективный обдув и минимум шума. Этот вентилятор на подставке отлично впишется в интерьер любого дома, а его мощности хватит для обдува даже больших комнат без лишнего шума. Выбирайте из 3 уровней скорости и 2 режимов, а также устанавливайте таймер и управляйте прибором удаленной через приложение.