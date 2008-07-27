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    система развлечений с док-станцией

    DC199B/12
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    • Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите
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      система развлечений с док-станцией

      DC199B/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите

      Освободите музыку и наслаждайтесь качественным звучанием вместе с друзьями. Просто установите iPod в компактную станцию DC199B в глянцевом корпусе, которая обеспечивает динамичное звучание и самые необходимые функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите

      Освободите музыку и наслаждайтесь качественным звучанием вместе с друзьями. Просто установите iPod в компактную станцию DC199B в глянцевом корпусе, которая обеспечивает динамичное звучание и самые необходимые функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится. Узнать обо всех преимуществах

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        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

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        Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите

        • Прямой порт USB
        • Цифровой FM тюнер
        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

        Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

        Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Функции таймера включения и отключения

        Функции таймера включения и отключения

        Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

        Цифровая настройка для предустановки станций

        Цифровая настройка для предустановки станций

        4" динамики НЧ для улучшенных басов и расширенного звукового спектра

        4" динамики НЧ для улучшенных басов и расширенного звукового спектра

        Один пульт ДУ для системы и iPod

        Один пульт ДУ для системы и iPod

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod classic
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Вход Aux
          Линейный вход: 3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          Тип дисплея
          ЖК
          Подсветка
          Да
          Цвет подсветки
          Белый
          Пульт ДУ
          Многофункциональность

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 7,5 Вт + 15 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          3
          Типы громкоговорителей
          Встроенный сабвуфер
          Тип сабвуфера
          Активный
          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Питание

          Электропитание
          ДА

        • Размеры

          Ширина устройства
          160  мм
          Высота устройства
          171  мм
          Глубина устройства
          257,7  мм
          Глубина основной АС
          80  мм
          Высота основной АС
          90  мм
          Ширина основной АС
          80  мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ
        • Руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)

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