Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
- Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
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Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите
Освободите музыку и наслаждайтесь качественным звучанием вместе с друзьями. Просто установите iPod в компактную станцию DC199B в глянцевом корпусе, которая обеспечивает динамичное звучание и самые необходимые функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте цифровую музыку с док-станции так громко, как хотите
Освободите музыку и наслаждайтесь качественным звучанием вместе с друзьями. Просто установите iPod в компактную станцию DC199B в глянцевом корпусе, которая обеспечивает динамичное звучание и самые необходимые функции, которые позволяют наслаждаться музыкой так, как вам нравится. Узнать обо всех преимуществах
система развлечений с док-станцией
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Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!
Совместимость с iPod
Подключения
Тюнер/прием/передача
Аудиовоспроизведение
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Питание
Размеры
Аксессуары
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