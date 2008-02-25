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    Радиочасы для iPod

    DC200/12
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    • Просыпайтесь под музыку iPod Просыпайтесь под музыку iPod Просыпайтесь под музыку iPod
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      Радиочасы для iPod

      DC200/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под музыку iPod

      Начните новый день с приятной мелодии iPod на системе развлечений с док-станцией Philips DC200. Дополнительные музыкальные возможности благодаря прямому воспроизведению с USB и цифровому FM-радио. Постепенно нарастающая громкость сигнала будильника для спокойного пробуждения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы для iPod

      Просыпайтесь под музыку iPod

      Начните новый день с приятной мелодии iPod на системе развлечений с док-станцией Philips DC200. Дополнительные музыкальные возможности благодаря прямому воспроизведению с USB и цифровому FM-радио. Постепенно нарастающая громкость сигнала будильника для спокойного пробуждения. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы для iPod

        Радиочасы для iPod

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        Просыпайтесь под музыку iPod

        с прямым USB

        • USB
        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

        Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций

        Плеер Philips оснащен цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod classic
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod nano
          • iPod mini

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые форматы
          • MP3
          • WMA
          Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
          • воспроизведение/пауза
          • предыдущая/следующая
          • запрограммированное воспроизведение
          • повтор
          • вперемешку
          • стоп

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Функции управления

          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • звуковой сигнал
          • двойной будильник
          • звуковой радиосигнал
          • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          • Цифровые
          • таймер отключения
          Улучшения часов
          • звуки природы
          • расслабляющая музыка
          • просыпайтесь под звуки природы

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          5 Вт (RMS)

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Питание

          Входное напряжение пост. тока
          9  В
          Тип адаптера
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Ширина коробки
          227  мм
          Вес брутто
          1,15  кг
          Высота коробки
          230  мм
          Глубина коробки
          330  мм
          Количество в упаковке
          4
          Вес коробки
          4,85  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          315  мм
          Высота упаковки
          109  мм
          Глубина упаковки
          107  мм
          Вес продукта
          0,9  кг
          Глубина основного устройства
          79  мм
          Высота основного устройства
          80  мм
          Ширина основного устройства
          216  мм

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Адаптер перем./пост. тока
          Прочее
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Руководство пользователя

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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