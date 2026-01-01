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Больше не доступен

система с док-станцией для iPod/iPhone

DC290/12

Бодрое утро

Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу.

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под отличную музыку с вашего iPhone/ iPod

Бодрое утро

  • Алюминиевый

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Технические характеристики

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