Другие продукты в комплекте
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Руководство пользователя
- Краткое руководство
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Бодрое утро
Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бодрое утро
Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах
Бодрое утро
Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бодрое утро
Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах
система с док-станцией для iPod/iPhone
Цена магазина Philips
Итого:
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Размеры
Аксессуары