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    система с док-станцией для iPod/iPhone

    DC290/12
    Общая оценка / 5
    • Бодрое утро Бодрое утро Бодрое утро
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      система с док-станцией для iPod/iPhone

      DC290/12
      Общая оценка / 5

      Бодрое утро

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система с док-станцией для iPod/iPhone

      Бодрое утро

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      Бодрое утро

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система с док-станцией для iPod/iPhone

      Бодрое утро

      Просыпайтесь в хорошем настроении под отличную музыку или под выпуск новостей по радио с док-станцией для iPhone/iPod от Philips. Сделайте утро бодрым благодаря чистому звуку, добавьте стиля в интерьер спальни благодаря алюминиевому корпусу. Узнать обо всех преимуществах

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        система с док-станцией для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бодрое утро

        под отличную музыку с вашего iPhone/ iPod

        • Алюминиевый
        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Алюминиевый корпус

        Корпус этой музыкальной системы Philips изготовлен из литого алюминия и поэтому имеет малый вес и способен выдерживать высокие температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, такой корпус прочен и надежен.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod mini

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          • Антенна FM
          • Несъемная гибкая FM-антенна
          Улучшения тюнера
          • автоматическая цифровая настройка
          • автопоиск

        • Функции управления

          Будильники
          • звуковой сигнал
          • звуковой радиосигнал
          • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
          • двойной будильник
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          • Цифровые
          • таймер отключения
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Зарядное устройство
          • iPhone
          • iPod

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Улучшение звука
          • цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          Выходная мощность
          2x5 Вт

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          2
          Типы АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Питание

          Источник питания
          50  Гц
          Источник питания
          220—240  В
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Размеры

          Ширина коробки
          325  мм
          Вес брутто
          2,1  кг
          Высота коробки
          223  мм
          Глубина коробки
          305  мм
          Количество в упаковке
          2
          Вес коробки
          5  кг
          Ширина упаковки
          310  мм
          Высота упаковки
          139  мм
          Глубина упаковки
          208  мм
          Вес
          1,6  кг
          Глубина основного устройства
          165  мм
          Высота основного устройства
          78  мм
          Ширина основного устройства
          263  мм

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          Кабель MP3 Link
          Пульт ДУ
          Да
          Прочее
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Руководство пользователя
        • Краткое руководство

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