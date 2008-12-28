Другие продукты в комплекте
- Кабель USB
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- руководство пользователя
- Гарантийный сертификат
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Музыкальная система для деловых людей
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыкальная система для деловых людей
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.
Музыкальная система для деловых людей
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыкальная система для деловых людей
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.
система развлечений с док-станцией
Итого:
Все автомобильные системы Philips с функцией Bluetooth обеспечивают общения в режиме "свободные руки" и потоковую передачу музыки с телефонов и аудиоплееров, поддерживающих Bluetooth. Процесс соединения не сложнее настройки стандартных гарнитур Bluetooth. Можно передавать контакты и сохранять записи телефонной книги в системе, также можно выключить громкую связь для конфиденциального общения. Благодаря Bluetooth вы можете спокойно отвечать на вызовы и не отвлекаться от вождения.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к плееру Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Кроме этого, перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPhone/iPod, можно с помощью специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при подключении iPhone/iPod к плееру Philips.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Тюнер/прием/передача
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Питание
Размеры
Аксессуары