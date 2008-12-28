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    система развлечений с док-станцией

    DC350/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Музыкальная система для деловых людей Музыкальная система для деловых людей Музыкальная система для деловых людей
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      система развлечений с док-станцией

      DC350/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Музыкальная система для деловых людей

      Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Музыкальная система для деловых людей

      Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

      Музыкальная система для деловых людей

      Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Музыкальная система для деловых людей

      Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

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        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

        Итого:

        Музыкальная система для деловых людей

        подключите, синхронизируйте и получайте удовольствие

        Bluetooth для звонков "hands-free"

        Bluetooth для звонков "hands-free"

        Все автомобильные системы Philips с функцией Bluetooth обеспечивают общения в режиме "свободные руки" и потоковую передачу музыки с телефонов и аудиоплееров, поддерживающих Bluetooth. Процесс соединения не сложнее настройки стандартных гарнитур Bluetooth. Можно передавать контакты и сохранять записи телефонной книги в системе, также можно выключить громкую связь для конфиденциального общения. Благодаря Bluetooth вы можете спокойно отвечать на вызовы и не отвлекаться от вождения.

        Время двойного будильника

        Время двойного будильника

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Мобильный телефон с технологией Bluetooth

        Мобильный телефон с технологией Bluetooth

        Наслаждайтесь музыкой с разных источников

        Наслаждайтесь музыкой с разных источников

        iPhone, iPod, радио и MP3-link

        iPhone, iPod, радио и MP3-link

        Заряжайте ваш iPod и iPhone

        Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к плееру Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Кроме этого, перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPhone/iPod, можно с помощью специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при подключении iPhone/iPod к плееру Philips.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Сохранение радиостанций
          20
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Антенна
          Антенна FM

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Профили Bluetooth
          • Громкая связь
          • Гарнитура
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Версия Bluetooth
          2.0+EDR
          MP3-Link
          Да, разъем 3,5 мм

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Время двойного будильника
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          Тип дисплея
          ЖК
          Подсветка
          Да
          Цвет подсветки
          Белый
          Удобство пользователя
          Таймер отключения
          Пульт ДУ
          Многофункциональность

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 3 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Питание

          Электропитание
          ДА
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Размеры

          Глубина продукта
          144  мм
          Высота продукта
          184  мм
          Ширина продукта
          173  мм
          Вес
          1,37  кг
          Глубина упаковки
          192  мм
          Высота упаковки
          221  мм
          Ширина упаковки
          213  мм
          Вес, включая упаковку
          1,65  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Кабель USB
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Пульт ДУ
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель USB
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Пульт ДУ
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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