КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Фотография передней верхней левой части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Образ продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Фотография передней верхней левой части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Образ продукта

Больше не доступен

система развлечений с док-станцией

DC350/12

1 награда

Музыкальная система для деловых людей

Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.

Посмотреть все преимущества

подключите, синхронизируйте и получайте удовольствие

Музыкальная система для деловых людей

Автосинхронизация iPhone/iPod календаря и контактов в ПК через USB-порт

Bluetooth для звонков "hands-free"

Bluetooth для звонков "hands-free"

Все автомобильные системы Philips с функцией Bluetooth обеспечивают общения в режиме "свободные руки" и потоковую передачу музыки с телефонов и аудиоплееров, поддерживающих Bluetooth. Процесс соединения не сложнее настройки стандартных гарнитур Bluetooth. Можно передавать контакты и сохранять записи телефонной книги в системе, также можно выключить громкую связь для конфиденциального общения. Благодаря Bluetooth вы можете спокойно отвечать на вызовы и не отвлекаться от вождения.

Мобильный телефон с технологией Bluetooth

Мобильный телефон с технологией Bluetooth

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-7246485

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone