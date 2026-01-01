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Больше не доступен
DC350/12
Музыкальная система для деловых людей
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать музыку.
Все автомобильные системы Philips с функцией Bluetooth обеспечивают общения в режиме "свободные руки" и потоковую передачу музыки с телефонов и аудиоплееров, поддерживающих Bluetooth. Процесс соединения не сложнее настройки стандартных гарнитур Bluetooth. Можно передавать контакты и сохранять записи телефонной книги в системе, также можно выключить громкую связь для конфиденциального общения. Благодаря Bluetooth вы можете спокойно отвечать на вызовы и не отвлекаться от вождения.
Награды
Отзывы
Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone