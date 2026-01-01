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Больше не доступен

акустическая система с док-станцией

DC5070/10

Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad

Почувствуйте превосходство качественно звука благодаря этой АС с док-станцией от Philips с выходной мощностью 120 Вт, акустической системой 2.1 и мощным встроенным сабвуфером. В верхней части этой уникальной элегантной АС удобно расположена док-станция для iPod/iPhone/iPad.

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Одержимые звуком

Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

Общая выходная мощность120 Вт RMS

Общая выходная мощность120 Вт RMS

Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

Один пульт ДУ для системы и iPod

Один пульт ДУ для системы и iPod

Технические характеристики

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