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Больше не доступен
DC5070/10
Наслаждайтесь превосходным звучанием музыки с iPod/iPhone/iPad
Почувствуйте превосходство качественно звука благодаря этой АС с док-станцией от Philips с выходной мощностью 120 Вт, акустической системой 2.1 и мощным встроенным сабвуфером. В верхней части этой уникальной элегантной АС удобно расположена док-станция для iPod/iPhone/iPad.
Док-станция для iPod/iPhone/iPad
Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома
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