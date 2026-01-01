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Больше не доступен
DCB852/10
Оцените красоту звучания
Благодаря этой акустической микросистеме Hi-Fi от Philips любой интерьер станет невероятно стильным. Наслаждайтесь чистым звуком радио DAB+ без помех! Воспользуйтесь бесплатным приложением DigitalRadio для управления радио и программой RadioVIS для яркой визуализации. Компакт-диски и данные с портативных устройств можно воспроизводить через USB или MP3-Link.
Док-станция для iPod/iPhone/iPad
DAB+
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Получите доступ к дополнительным функциям радио с помощью RadioVIS от RadioDNS, организации, которая объединяет Интернет и радиовещание DAB. Благодаря функции RadioVIS радиовещание дополняется интерактивным интернет-контентом. RadioVIS определяет способ добавления информации к радиовещанию, позволяя не только слушать радио DAB, но и смотреть ленту новостей, получать информацию о ситуации на дорогах, рекламу и не только, в зависимости от доступной на радиостанции информации. Для доступа к RadioVis просто перейдите в интернет-магазин Apple App Store и загрузите бесплатное приложение Philips DigitalRadio. Также с помощью приложения можно управлять радио DAB+ и FM.
Отзывы
Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.