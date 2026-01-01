Бесплатное приложение DigitalRadio с функцией RadioVIS и управлением DAB+/FM

Получите доступ к дополнительным функциям радио с помощью RadioVIS от RadioDNS, организации, которая объединяет Интернет и радиовещание DAB. Благодаря функции RadioVIS радиовещание дополняется интерактивным интернет-контентом. RadioVIS определяет способ добавления информации к радиовещанию, позволяя не только слушать радио DAB, но и смотреть ленту новостей, получать информацию о ситуации на дорогах, рекламу и не только, в зависимости от доступной на радиостанции информации. Для доступа к RadioVis просто перейдите в интернет-магазин Apple App Store и загрузите бесплатное приложение Philips DigitalRadio. Также с помощью приложения можно управлять радио DAB+ и FM.