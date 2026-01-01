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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DCB852/10

Оцените красоту звучания

Благодаря этой акустической микросистеме Hi-Fi от Philips любой интерьер станет невероятно стильным. Наслаждайтесь чистым звуком радио DAB+ без помех! Воспользуйтесь бесплатным приложением DigitalRadio для управления радио и программой RadioVIS для яркой визуализации. Компакт-диски и данные с портативных устройств можно воспроизводить через USB или MP3-Link.

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Одержимые звуком

Оцените красоту звучания

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Бесплатное приложение DigitalRadio с функцией RadioVIS и управлением DAB+/FM

Получите доступ к дополнительным функциям радио с помощью RadioVIS от RadioDNS, организации, которая объединяет Интернет и радиовещание DAB. Благодаря функции RadioVIS радиовещание дополняется интерактивным интернет-контентом. RadioVIS определяет способ добавления информации к радиовещанию, позволяя не только слушать радио DAB, но и смотреть ленту новостей, получать информацию о ситуации на дорогах, рекламу и не только, в зависимости от доступной на радиостанции информации. Для доступа к RadioVis просто перейдите в интернет-магазин Apple App Store и загрузите бесплатное приложение Philips DigitalRadio. Также с помощью приложения можно управлять радио DAB+ и FM.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.