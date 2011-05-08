Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

      Harmony Компонентная система Hi-Fi с DVD

      DCD7010/12

      Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

      Наслаждайтесь невероятно детальным и естественным звучанием этой великолепной системы Philips DCD7010/12 из алюминия благодаря купольным ВЧ-динамикам Hi-Fi. Прослушивайте содержимое компакт-дисков, iPod/iPhone/iPad, а также заряжайте его. Воспроизводите DVD-диски с повышением качества до HDMI 1080P для более ярких впечатлений от просмотра.

      Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Harmony Компонентная система Hi-Fi с DVD

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      этот продукт
      Harmony
      - {discount-value}

      Harmony

      Компонентная система Hi-Fi с DVD

      итого

      recurring payment

      Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

      благодаря купольным ВЧ-динамикам Hi-Fi

      • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
      • HDMI 1080p
      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

      Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

      Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

      Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

      Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

      HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

      HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

      Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука

      Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 50 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровой усилитель класса "D"
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Тонкомпенсация
        Звуковая система
        Dolby Digital

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Купольный динамик ВЧ
        Основная АС
        • 5" НЧ-динамик
        • Двухполосная
        • Акустическая система Bass Reflex
        • Съемные решетки АС
        Улучшения АС
        позолоченные разъемы АС

      • Подключения

        Фронтальные/боковые подключения
        Порт USB 2.0
        Разъемы на задней панели
        • Выход HDMI
        • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • Цифровой коаксиальный выход
        • Вход AUX
        • Линейный выход
        • Антенна FM
        • Левая и правая АС
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Наушники
        3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • воспроизведение и пауза
        • перемотка вперед/назад
        • меню, вверх и вниз
        • следующая и предыдущая дорожка
        Прочее
        Поддержка меток ID3
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • воспроизведение/пауза
        • быстро назад/быстро вперед
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)
        Диапазоны тюнера
        • FM моно
        • FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • название станции
        • тип программы
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        Улучшения тюнера
        • Удобная настройка (plug & play)
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        • Сигнализация iPod
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Переход в режим ожидания одним нажатием
        • Регулировка громкости системы
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Русский
        • Чешский
        • Греческий
        • Венгерский
        • Румынский
        • Словацкий
        Часы
        На главном дисплее
        Индикация
        Режим приглушения

      • Мощность

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        • Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
        Пульт ДУ
        Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батареи AAA

      • Размеры

        Вес брутто
        10  кг
        Вес нетто
        8,5  кг
        Глубина основной АС
        240  миллиметра
        Ширина основной АС
        174  миллиметра
        Глубина основного устройства
        285  миллиметра
        Высота основного устройства
        92  миллиметра
        Ширина основного устройства
        250  миллиметра
        Высота упаковки
        441  миллиметра
        Ширина упаковки
        425  миллиметра
        Глубина упаковки
        310  миллиметра
        Высота основной АС
        260  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod mini
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Изображение/дисплей

        Улучшение изображения
        • Повышение качества видео
        • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

      • Совместимость с iPhone

        Совместимые продукты
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Просмотр цифровых фотографий

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • Флэш-накопитель USB
        Улучшение изображения
        • Разрешение высокой четкости
        • Поворот
        • Демонстрация слайдов с воспр. MP3
        • Увеличить

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • Video CD/SVCD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • Стандартное воспроизведение
        • Поиск вперед/назад
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Пауза
        • Пропустить
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        • Повтор участка A-B
        • Повтор
        • Угол
        • Замедленное движение
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Экранное меню
        Код региона DVD
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      • Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

      Получайте актуальные и полезные советы от Philips

      Узнавайте первыми информацию о новинках

      *

      *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

      Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!
      Что это значит?

      Зарегистрируйтесь
      в MyPhilips

      Эксклюзивные предложения

      Расширенную гарантию на выбранные продукты 

      Полезные советы

      Зарегистрироваться

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.