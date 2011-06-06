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    • Естественный и реалистичный звук Естественный и реалистичный звук Естественный и реалистичный звук
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      Harmony Компонентная система Hi-Fi с DVD

      DCD8000/12

      Естественный и реалистичный звук

      Насладитесь максимально чистым и реалистичным звуком ClariSound. Потрясающая система в алюминиевом корпусе может воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad непосредственно в ходе их подзарядки, а также диски в форматах CD и DVD, повышая качество фильмов до HDMI 1080p для получения четких изображений.

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      Рекомендуемая розничная цена: 5,299.00грн

      Harmony Компонентная система Hi-Fi с DVD

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      Harmony

      Компонентная система Hi-Fi с DVD

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      Естественный и реалистичный звук

      Одержимые звуком

      • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
      • HDMI 1080p
      Общая выходная мощность 160 Вт

      Общая выходная мощность 160 Вт

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

      ClariSound для четкого и детального воспроизведения звука

      ClariSound для четкого и детального воспроизведения звука

      ClariSound оживит вашу любимую музыку, чтобы вы смогли насладиться ее чистым и естественным звучанием, погрузившись в теплую и укутывающую атмосферу. Установленный наверху АС динамик ВЧ способствует изумительной четкости звучания, а сверхэффективный конический НЧ-динамик из стекловолокна обеспечивает объемный стереозвук, который заполнит любую комнату. С помощью технологии инновационного басового порта от Philips чистое звучание сбалансировано глубокими, точно выверенными басами. Мягкий купол используется для естественной передачи голоса и инструментов, что позволяет слушателю оценить динамику и эмоциональную окраску оригинального произведения.

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

      Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

      Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

      HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

      HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 80 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровой усилитель класса "D"
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Тонкомпенсация
        Звуковая система
        Dolby Digital

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Купольный динамик ВЧ
        Основная АС
        • 5,25" НЧ-динамик
        • Двухполосная
        • Акустическая система Bass Reflex
        • Съемные решетки АС
        Улучшения АС
        позолоченные разъемы АС

      • Подключения

        Фронтальные/боковые подключения
        Порт USB 2.0
        Разъемы на задней панели
        • Выход HDMI
        • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • Цифровой коаксиальный выход
        • Вход AUX
        • Антенна FM
        • Левая и правая АС
        • Линейный выход
        • Функция MP3 Link
        Наушники
        6,3 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
        • воспроизведение и пауза
        • перемотка вперед/назад
        • меню, вверх и вниз
        • следующая и предыдущая дорожка
        Прочее
        Поддержка меток ID3
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • воспроизведение/пауза
        • быстро назад/быстро вперед
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)
        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • FM моно
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • название станции
        • тип программы
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        Улучшения тюнера
        • Удобная настройка (plug & play)
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        • Сигнализация iPod
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Переход в режим ожидания одним нажатием
        • Регулировка громкости системы
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Испанский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Чешский
        • Греческий
        • Венгерский
        • Румынский
        • Словацкий
        Часы
        На главном дисплее
        Индикация
        Режим приглушения

      • Мощность

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        Пульт ДУ
        Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батареи AAA
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Вес брутто
        16,5  кг
        Вес нетто
        14,5  кг
        Глубина основной АС
        282  миллиметра
        Ширина основной АС
        180  миллиметра
        Глубина основного устройства
        295  миллиметра
        Высота основного устройства
        142  миллиметра
        Ширина основного устройства
        270  миллиметра
        Высота упаковки
        350  миллиметра
        Ширина упаковки
        750  миллиметра
        Глубина упаковки
        340  миллиметра
        Высота основной АС
        320  миллиметра

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod mini
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Изображение/дисплей

        Улучшение изображения
        • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
        • Повышение качества видео

      • Совместимость с iPhone

        Совместимые продукты
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        iPad

      • Просмотр цифровых фотографий

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • Флэш-накопитель USB
        Улучшение изображения
        • Разрешение высокой четкости
        • Поворот
        • Демонстрация слайдов с воспр. MP3
        • Увеличить

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • Video CD/SVCD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • Стандартное воспроизведение
        • Поиск вперед/назад
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Пауза
        • Пропустить
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        • Повтор участка A-B
        • Повтор
        • Угол
        • Увеличить
        • Ограничение на просмотр
        • Меню диска
        • Замедленное движение
        • Экранное меню
        Код региона DVD
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      Badge-D2C

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