Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.