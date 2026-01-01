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Больше не доступен
DCM3175/12
Звук, заполняющий ваш дом
Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом Lightning iPhone 5 и iPad mini, оснащена активным сабвуфером для создания мощных басов. Расположенные под разным углом излучатели обеспечивают широкую полосу стереозвучания, а моноблочный дизайн удачно впишется в любой интерьер.
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 Вт макс., система 2.1
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
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