Отбеливание и обработка светом

Используйте одновременно всю силу перекиси водорода и интенсивность света: перекись не может самостоятельно справиться со всеми потемнениями, поэтому следует использовать ее в сочетании с лампой Zoom! с высокой интенсивностью света 190 мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 420–460 нм, чтобы эффективно удалять потемнения на зубах и обеспечить желаемый результат*. Наблюдается изменение цвета на 4 тона при отдельном использовании 25 % геля с перекисью водорода и изменение на 8 тонов при использовании совместно с лампой Zoom!**.