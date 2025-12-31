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Philips Zoom In-Office Whitening LED LampСветодиодная лампа WhiteSpeed LED

DIS242/00

Профессиональная система кабинетного отбеливания светом

Благодаря стабильной работе в течение 50 000 ч наша собственная LED-лампа Philips Zoom WhiteSpeed обеспечит быстрый результат отбеливания светом. Доступна как высокая интенсивность для быстрого отбеливания, так и низкая интенсивность для обработки чувствительных зубов.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Philips Zoom! is the #1 patient-requested professional whitening brand in the U.S. 1

Быстрое и качественное отбеливание

Профессиональная система кабинетного отбеливания светом

  • 50 000 ч использования

  • Регулируемые настройки интенсивности

Отбеливание и обработка светом

Отбеливание и обработка светом

Используйте одновременно всю силу перекиси водорода и интенсивность света: перекись не может самостоятельно справиться со всеми потемнениями, поэтому следует использовать ее в сочетании с лампой Zoom! с высокой интенсивностью света 190 мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 420–460 нм, чтобы эффективно удалять потемнения на зубах и обеспечить желаемый результат*. Наблюдается изменение цвета на 4 тона при отдельном использовании 25 % геля с перекисью водорода и изменение на 8 тонов при использовании совместно с лампой Zoom!**.

Проверено на безопасность и комфорт

Проверено на безопасность и комфорт

Лампа Zoom! — это источник света без УФ, разработанный стоматологами и безопасный для эмали ваших зубов. 99 % пациентов, прошедших опрос, вообще не ощутили либо ощутили минимальное воздействие на зубы во время процедуры WhiteSpeed***. Более того, регулировка интенсивности света позволит выбирать меньшую интенсивность для пациентов с чувствительными зубами, чтобы каждый из них ощущал максимальный комфорт во время процедуры.

Эффективная технология обработки светом

Эффективная технология обработки светом

В отличие от многих других систем, Philips Zoom! WhiteSpeed использует наш собственный LED-источник света для получения желаемого результата за минимальное время. В связке с гелем 25 % HP он эффективно удаляет различные потемнения зубов, с которыми перекись водорода не справляется самостоятельно****. Процедуры WhiteSpeed с лампой Zoom! обеспечивают на 87 % более эффективное удаление потемнений, чем отдельно гель Zoom! 25 % HP, уже через 45 минут, предлагая профессиональный результат, которому можно доверять*****.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Among dental professionals who have patients requesting specific brands of whitening. 

  1. в рамках лабораторного исследования, с гелем 25 % или 6 % HP. Фактический результат может отличаться

  2. На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться

  3. 135 участников, США, 2013 год

  4. в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться

  5. На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться