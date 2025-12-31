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DIS242/00
Профессиональная система кабинетного отбеливания светом
Благодаря стабильной работе в течение 50 000 ч наша собственная LED-лампа Philips Zoom WhiteSpeed обеспечит быстрый результат отбеливания светом. Доступна как высокая интенсивность для быстрого отбеливания, так и низкая интенсивность для обработки чувствительных зубов.
50 000 ч использования
Регулируемые настройки интенсивности
Используйте одновременно всю силу перекиси водорода и интенсивность света: перекись не может самостоятельно справиться со всеми потемнениями, поэтому следует использовать ее в сочетании с лампой Zoom! с высокой интенсивностью света 190 мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 420–460 нм, чтобы эффективно удалять потемнения на зубах и обеспечить желаемый результат*. Наблюдается изменение цвета на 4 тона при отдельном использовании 25 % геля с перекисью водорода и изменение на 8 тонов при использовании совместно с лампой Zoom!**.
Лампа Zoom! — это источник света без УФ, разработанный стоматологами и безопасный для эмали ваших зубов. 99 % пациентов, прошедших опрос, вообще не ощутили либо ощутили минимальное воздействие на зубы во время процедуры WhiteSpeed***. Более того, регулировка интенсивности света позволит выбирать меньшую интенсивность для пациентов с чувствительными зубами, чтобы каждый из них ощущал максимальный комфорт во время процедуры.
В отличие от многих других систем, Philips Zoom! WhiteSpeed использует наш собственный LED-источник света для получения желаемого результата за минимальное время. В связке с гелем 25 % HP он эффективно удаляет различные потемнения зубов, с которыми перекись водорода не справляется самостоятельно****. Процедуры WhiteSpeed с лампой Zoom! обеспечивают на 87 % более эффективное удаление потемнений, чем отдельно гель Zoom! 25 % HP, уже через 45 минут, предлагая профессиональный результат, которому можно доверять*****.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Among dental professionals who have patients requesting specific brands of whitening.
в рамках лабораторного исследования, с гелем 25 % или 6 % HP. Фактический результат может отличаться
На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться
135 участников, США, 2013 год
в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться
На основании изменений показателя дельта-Е в рамках лабораторного исследования; фактические данные могут отличаться