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Больше не доступен
DLC1501A/00
Адаптер Type-C на USB
Позволяет подключать устройства USB к розетке Type-C. Подключайте устройства USB-A к разъему USB-C, включая внешние жесткие диски, телефоны, мыши, принтеры и многое другое.
USB 3.0
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.
Гибкая конструкция позволяет легко поместить устройство в чехол и извлечь из него.
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