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Больше не доступен

USB-C — USB-A (гнездо)

DLC1501A/00

Адаптер Type-C на USB

Позволяет подключать устройства USB к розетке Type-C. Подключайте устройства USB-A к разъему USB-C, включая внешние жесткие диски, телефоны, мыши, принтеры и многое другое.

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Адаптер Type-C на USB

  • USB 3.0

Поддерживает передачу данных USB 3.0

Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

Тонкий и легкий корпус

Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.

Гибкая конструкция чехла позволяет легко снимать и одевать его

Гибкая конструкция позволяет легко поместить устройство в чехол и извлечь из него.

Технические характеристики

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