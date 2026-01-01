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Больше не доступен
DLC2103U/00
Кабель USB-A – microUSB, 1,2 м
Заряжайте и подключайте свой телефон с помощью этого кабеля USB-A – microUSB. Совместим с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Качественный запасной кабель, который никогда не помешает!
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
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