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Больше не доступен
DLC3104C/00
Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
Заряжайте устройства при подключении. Работает с имеющимися зарядными устройствами USB для настенных и автомобильных розеток. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!
Синхронизация и зарядка
1,2 метра / 4 фута
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
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