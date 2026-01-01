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Больше не доступен
DLC3104L/00
Кабель USB-C – Lightning
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными устройствами USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!
Синхронизация и зарядка
1,2 м
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
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