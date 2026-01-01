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Кабель 3 в 1: Lghtning, USB-C, Micro USB

DLC3104T/00

Кабель "3 в 1"

Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.

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Кабель "3 в 1"

  • Синхронизация и зарядка

  • 1,2 м

Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

Технические характеристики

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