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Больше не доступен
DLC3104T/00
Кабель "3 в 1"
Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.
Синхронизация и зарядка
1,2 м
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
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