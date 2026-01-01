Кабель USB-C – Lightning

Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными устройствами USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!