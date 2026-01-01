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DLC4561CB/00
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C. Поддержка зарядки ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN
Синхронизация и зарядка
2 м
Черный
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
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