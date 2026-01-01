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  • Премиальный кабель USB-C – USB-C
  • Премиальный кабель USB-C – USB-C
  • Премиальный кабель USB-C – USB-C
  • Премиальный кабель USB-C – USB-C

USB-C — USB-C

DLC4561CB/00

Премиальный кабель USB-C – USB-C

Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C. Поддержка зарядки ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN

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Премиальный кабель USB-C – USB-C

  • Синхронизация и зарядка

  • 2 м

  • Черный

Разъем USB-C для быстрой зарядки

Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

Гибкая и прочная конструкция

Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.

Поддерживает передачу данных USB 2.0

Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения