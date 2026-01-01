Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DLC5203U/00
Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB и автомобильным разъемом microUSB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!
Синхронизация и зарядка
1 метр
Черный кабель с оплеткой
Кевларовая защита зарядного кабеля для дополнительной прочности
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Отзывы