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Больше не доступен

Кабель USB – microUSB

DLC5203U/00

Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB и автомобильным разъемом microUSB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

  • Синхронизация и зарядка

  • 1 метр

  • Черный кабель с оплеткой

Кевларовая защита кабеля для дополнительной прочности

Кевларовая защита зарядного кабеля для дополнительной прочности

Стресс-тест на 10 000 повторов

Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

Поддерживает передачу данных USB 2.0

Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

Технические характеристики

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