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Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах
USB-C — USB-C
Цена магазина Philips
Итого:
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Совместимость
Характеристики кабеля
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка