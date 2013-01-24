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    USB-C — USB-C

    DLC5204C/00
    Общая оценка / 5
    • Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м
      -{discount-value}

      USB-C — USB-C

      DLC5204C/00
      Общая оценка / 5

      Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м

      Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      USB-C — USB-C

      Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м

      Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м

      Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

      USB-C — USB-C

      Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м

      Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB-C и автомобильным разъемом USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля! Узнать обо всех преимуществах

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        USB-C — USB-C

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Кабель USB-C – USB-C, 1,2 м

        Длина 1,2 метра

        • Синхронизация и зарядка
        • 1,2 метра / 4 фута

        Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

        Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

        Разъем USB-C для быстрой зарядки

        Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

        Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

        Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместимые продукты
          • Мобильные телефоны
          • ПК и ноутбуки
          iPhone, iPad, iPod
          Разработано для iPhone, iPad и iPod

        • Характеристики кабеля

          Длина
          4 фута
          Длина
          1,2  м
          Макс. скорость зарядки
          15  Вт
          Скорость передачи данных
          480 Мбит/с
          Версия USB
          2,0

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,083  кг
          Вес нетто
          0,066  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Вес брутто
          0,183  фунта
          Вес нетто
          0,146  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          EAN
          48 95229 10385 6

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          23  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          6,138  кг
          Вес нетто
          2,376  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес брутто
          13,532  фунта
          Вес нетто
          5,238  фунта
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10385 3

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          20,5  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          8,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,898  кг
          Вес нетто
          0,396  кг
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес брутто
          1,980  фунта
          Вес нетто
          0,873  фунта
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10385 0

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