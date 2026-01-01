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Больше не доступен
DLC5204L/00
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Этот кабель USB-C – Lightning с поддержкой стандарта PD понадобится вам для максимально эффективной зарядки iPhone и iPad. Премиальный кабель длиной 1,2 метра обеспечит дополнительную гибкость.
Синхронизация и зарядка
1,2 метра / 4 фута
Черный кабель с оплеткой
Подача питания
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
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