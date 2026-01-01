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Больше не доступен
DLC5206C/00
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
Синхронизация и зарядка
2 м
Черный кабель с оплеткой
Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
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