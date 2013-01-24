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    USB-C — USB-C

    DLC5206C/00
    Общая оценка / 5
    • Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
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      USB-C — USB-C

      DLC5206C/00
      Общая оценка / 5

      Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

      Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

      USB-C — USB-C

      Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

      Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

      Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

      Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

      USB-C — USB-C

      Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

      Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

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        USB-C — USB-C

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

        Гибкий, длина 2 м

        Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании

        Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместимые продукты
          • Мобильные телефоны
          • ПК и ноутбуки

        • Характеристики кабеля

          Длина
          6 футов
          Длина
          2  м
          Скорость передачи данных
          480 Мбит/с
          Версия USB
          3,0

        • Размеры упаковки

          Вес брутто
          0,049  кг
          Вес нетто
          0,032  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          Вес брутто
          0,108  фунта
          Вес нетто
          0,071  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          EAN
          48 95229 10382 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          40  см
          ширина
          34,5  см
          высота
          23  см
          Длина
          15,7  (дюймы)
          ширина
          13,6  (дюймы)
          высота
          9,1  (дюймы)
          Вес брутто
          4,914  кг
          Вес нетто
          1,152  кг
          Вес упаковки
          3,762  кг
          Вес брутто
          10,833  фунта
          Вес нетто
          2,540  фунта
          Вес упаковки
          8,294  фунта
          GTIN
          1 48 95229 10382 2

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          19  см
          ширина
          11  см
          высота
          20,5  см
          Длина
          7,5  (дюймы)
          ширина
          4,3  (дюймы)
          высота
          8,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,694  кг
          Вес нетто
          0,192  кг
          Вес упаковки
          0,502  кг
          Вес брутто
          1,530  фунта
          Вес нетто
          0,423  фунта
          Вес упаковки
          1,107  фунта
          GTIN
          2 48 95229 10382 9

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