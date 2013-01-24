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Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
USB-C — USB-C
Цена магазина Philips
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Совместимость
Характеристики кабеля
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка