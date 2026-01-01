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Больше не доступен

USB-C — USB-C

DLC5206C/00

Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

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Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

  • Синхронизация и зарядка

  • 2 м

  • Черный кабель с оплеткой

Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании

Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства

Стресс-тест на 10 000 повторов

Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

Поддерживает передачу данных USB 3.0

Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

Технические характеристики

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