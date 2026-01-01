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Крепление для телефона

DLK3422NB/00

Магнитное автомобильное крепление

Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле с помощью клея 3M из комплекта.

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Магнитное автомобильное крепление

  • Магнитная присоска

Поворот на 360 градусов для удобного доступа

Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.

Надежное крепление для салона автомобиля с гибким и поворотным держателем

Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod touch в горизонтальном положении.

Прост и удобен при подключении к док-станции

Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.

Технические характеристики

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