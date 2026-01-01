Надежное крепление для салона автомобиля с гибким и поворотным держателем

Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod touch в горизонтальном положении.