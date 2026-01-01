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Больше не доступен
DLK3422NB/00
Магнитное автомобильное крепление
Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле с помощью клея 3M из комплекта.
Магнитная присоска
Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.
Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod touch в горизонтальном положении.
Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.
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