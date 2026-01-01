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Больше не доступен
DLK3425NB/00
Магнитное автомобильное крепление
Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле на решетку кондиционера. Магнитная поверхность обеспечивает надежное крепление вашего iPhone. (iPhone 12 или 13 с магнитным креплением)
Дефлектор
Магнитная присоска
для iPhone 12 и 13
Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.
Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.
Вы можете установить свой iPhone в это крепления в автомобиле и разговаривать, используя гарнитуру Bluetooth, что позволяет освободить руки.
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