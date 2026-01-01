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Крепление для телефона

DLK3425NB/00

Магнитное автомобильное крепление

Регулировка на 360 градусов благодаря шаровому креплению. Безопасное и надежное крепление в автомобиле на решетку кондиционера. Магнитная поверхность обеспечивает надежное крепление вашего iPhone. (iPhone 12 или 13 с магнитным креплением)

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На решетку кондиционера

Магнитное автомобильное крепление

  • Дефлектор

  • Магнитная присоска

  • для iPhone 12 и 13

Поворот на 360 градусов для удобного доступа

Крепление поворачивается на 360 градусов, благодаря чему устройство можно расположить вертикально или горизонтально для удобного доступа к информации в автомобиле.

Прост и удобен при подключении к док-станции

Нижнюю секцию этого чехла можно снять, что позволяет быстро и просто подключить устройство к док-станции, обеспечивая защиту остальной части устройства.

Свободные руки при разговоре с помощью гарнитуры Bluetooth

Вы можете установить свой iPhone в это крепления в автомобиле и разговаривать, используя гарнитуру Bluetooth, что позволяет освободить руки.

Технические характеристики

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