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Больше не доступен

Монопод

DLK3605L/00

Простой и удобный монопод

Выдвижной корпус изделия можно с легкостью превратить в штатив, а пульт ДУ можно снимать с корпуса. Есть регулировка по углу для расширения поля зрения.

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Управление одной кнопкой

Простой и удобный монопод

Регулятор обеспечивает поворот на 360° для удобного просмотра

Регулятор обеспечивает поворот на 360° для удобного просмотра

Надежное крепление и снятие телефона простым нажатием пальца

Надежное крепление и снятие телефона простым нажатием пальца

Складная вилка-адаптер для оптимальной портативности

Конструкция вилки-адаптера позволяет ее складывать, когда она не используется, для оптимальной портативности в дороге.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения