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Больше не доступен
DLK3605L/00
Простой и удобный монопод
Выдвижной корпус изделия можно с легкостью превратить в штатив, а пульт ДУ можно снимать с корпуса. Есть регулировка по углу для расширения поля зрения.
Регулятор обеспечивает поворот на 360° для удобного просмотра
Надежное крепление и снятие телефона простым нажатием пальца
Конструкция вилки-адаптера позволяет ее складывать, когда она не используется, для оптимальной портативности в дороге.
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