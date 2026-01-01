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Больше не доступен
DLK5527C/00
Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 4 портами
Универсальный концентратор USB-C 3.1 превращается в мини-концентратор с 4 портами, среди которых: три USB-A 3.0, зарядные порты USB-C.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Поддержка высокоскоростной передачи данных USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с, обратная совместимость с USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с.
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