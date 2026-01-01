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Больше не доступен
DLK5528C/00
Концентратор USB-C 3.1 превращается в концентратор с 5 портами
Универсальный концентратор USB-C 3.1 получает 5 портов: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 порта USB-A 3.0 для передачи данных со скоростью 5 Гбит/с. Максимальная выходная мощность USB-C — 100 Вт. Максимальная выходная мощность USB-A — 17 А.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Несколько портов USB-C и USB-A позволяют расширить возможности MacBook/MacBook Pro или другого устройства с поддержкой USB-C для подключения ко всем устройствам USB во время зарядки через зарядное устройство USB-C.
Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
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