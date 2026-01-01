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Больше не доступен
DLN1720/10
Удобный чехол с мягкими вставками
Чехол усиленной конструкции обладает превосходными функциональными и защитными характеристиками, а также оснащен амортизирующей основой, которая может использоваться в качестве подставки для работы в режиме hands-free в портретной или альбомной ориентации под разными углами просмотра. Тонкий внутренний съемный чехол обеспечивает защиту в дороге.
для iPad
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.
Иногда для защиты устройства в поездке достаточно тонкого чехла, поэтому внутренний чехол можно снять для удобства при использовании в дороге и легко поместить в сумку или рюкзак.