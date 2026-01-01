Удобный чехол с мягкими вставками

Чехол усиленной конструкции обладает превосходными функциональными и защитными характеристиками, а также оснащен амортизирующей основой, которая может использоваться в качестве подставки для работы в режиме hands-free в портретной или альбомной ориентации под разными углами просмотра. Тонкий внутренний съемный чехол обеспечивает защиту в дороге.