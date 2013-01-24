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    Чехол-папка

    DLN1763/10
    Общая оценка / 5
    • Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad Путешествуйте стильно с iPad
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      Чехол-папка

      DLN1763/10
      Общая оценка / 5

      Путешествуйте стильно с iPad

      Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чехол-папка

      Путешествуйте стильно с iPad

      Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Путешествуйте стильно с iPad

      Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Чехол-папка

      Путешествуйте стильно с iPad

      Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге. Узнать обо всех преимуществах

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        Чехол-папка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Путешествуйте стильно с iPad

        благодаря чехлу, который можно превратить в подставку

        • для iPad 2

        Чехол-папка

        Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.

        Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

        Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

        Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

        Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

        Чехол трансформируется в удобную подставку открытием застежки

        Чехол раскладывается при помощи надежной застежки, обеспечивая удобный просмотр без помощи рук на любой плоской поверхности.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Черный и графит
          Материалы
          Полиуретан и нейлон

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Тип упаковки
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          Высота
          28,3  см
          Ширина
          20,1  см
          Глубина
          2,6  см
          Вес брутто
          0,328  кг
          Вес нетто
          0,2711  кг
          Вес упаковки
          0,0569  кг
          EAN
          87 12581 60261 1

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          59,5  см
          Ширина
          31  см
          Высота
          48,5  см
          Вес брутто
          15  кг
          Вес нетто
          9,7596  кг
          Вес упаковки
          5,2404  кг
          GTIN
          1 87 12581 60261 8

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          30  см
          Ширина
          19  см
          Высота
          22  см
          Вес брутто
          2,27  кг
          Вес нетто
          1,6266  кг
          Вес упаковки
          0,6434  кг
          GTIN
          2 87 12581 60261 5

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          iPad 2

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