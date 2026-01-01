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Больше не доступен

Чехол-папка

DLN1763/10

Путешествуйте стильно с iPad

Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге.

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благодаря чехлу, который можно превратить в подставку

Путешествуйте стильно с iPad

  • для iPad 2

Чехол-папка

Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.

Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

Технические характеристики

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