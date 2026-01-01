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Больше не доступен
DLN1763/10
Путешествуйте стильно с iPad
Путешествуйте стильно с мягким чехлом-папкой из искусственной кожи с прочным корпусом и удобной застежкой. Этот чехол легко превращается в подставку для удобного просмотра. Мягкая подкладка и встроенный держатель защитят ваш iPad в дороге.
для iPad 2
Чехол-папка защищает устройство, а крышка легко открывается, предоставляя удобный доступ.
Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
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