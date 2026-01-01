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Больше не доступен

Чехол-подставка с мягкими вставками

DLN1765/10

Удобный чехол с мягкими вставками

Чехол усиленной конструкции обладает превосходными функциональными и защитными характеристиками, а также оснащен амортизирующей основой, которая может использоваться в качестве подставки для работы в режиме hands-free в портретной или альбомной ориентации под разными углами просмотра. Тонкий внутренний съемный чехол обеспечивает защиту в дороге.

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трансформируется в двустороннюю подставку

Удобный чехол с мягкими вставками

  • для iPad 2

Мягкая тканевая подкладка

Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

Отделка из искусственной кожи — стильная и надежная защита

Этот чехол изготовлен из благородного прочного кожзаменителя, который обеспечивает защиту устройства от повреждений с сохранением внешней элегантности.

Снимите внутренний чехол для удобного использования в поездке

Иногда для защиты устройства в поездке достаточно тонкого чехла, поэтому внутренний чехол можно снять для удобства при использовании в дороге и легко поместить в сумку или рюкзак.

Технические характеристики

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