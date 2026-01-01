Удобная защита и простота использования

Удобство в дороге. Тонкий чехол из прочного нейлона с мягкой подкладкой защищает устройство независимо от того, в сумке он или нет. Регулируемый ремешок позволяет не только с удобством носить его в руке, но и прикреплять его к подголовнику и пользоваться устройством в машине!