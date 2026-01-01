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  • Снимок одного продукта
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

Чехол для переноски

DLN1769/10

Удобная защита и простота использования

Удобство в дороге. Тонкий чехол из прочного нейлона с мягкой подкладкой защищает устройство независимо от того, в сумке он или нет. Регулируемый ремешок позволяет не только с удобством носить его в руке, но и прикреплять его к подголовнику и пользоваться устройством в машине!

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плюс многофункциональность

Удобная защита и простота использования

  • для iPad и iPad 2

Современное нейлоновое покрытие

Этот чехол сделан из привлекательного и прочного нейлона, поэтому он обеспечивает стильную защиту прибора.

Мягкая тканевая подкладка

Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

Технические характеристики

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