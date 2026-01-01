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Больше не доступен
DLN1769/10
Удобная защита и простота использования
Удобство в дороге. Тонкий чехол из прочного нейлона с мягкой подкладкой защищает устройство независимо от того, в сумке он или нет. Регулируемый ремешок позволяет не только с удобством носить его в руке, но и прикреплять его к подголовнику и пользоваться устройством в машине!
для iPad и iPad 2
Этот чехол сделан из привлекательного и прочного нейлона, поэтому он обеспечивает стильную защиту прибора.
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
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