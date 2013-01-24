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    Защитный чехол

    DLN1785/10
    Общая оценка / 5
    • Подходит идеально Подходит идеально Подходит идеально
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      Защитный чехол

      DLN1785/10
      Общая оценка / 5

      Подходит идеально

      Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Защитный чехол

      Подходит идеально

      Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам. Узнать обо всех преимуществах

      Подходит идеально

      Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Защитный чехол

      Подходит идеально

      Этот мягкий и гибкий чехол имеет округлый дизайн и полностью защищает iPad. Чехол плотно прилегает к устройству и удобно лежит в руке. Полупрозрачный материал ShockStop смягчает и поглощает силу удара при падении. Чехол предоставляет удобный доступ ко всем необходимым функциям и портам. Узнать обо всех преимуществах

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        Защитный чехол

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подходит идеально

        для защиты и использования iPad

        • для iPad 2

        Плотно прилегающий ударопрочный чехол

        Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.

        Защита со всех сторон для уголков и передней панели

        Материал чехла покрывает устройство со всех сторон, защищая его уголки и переднюю панель по периметру.

        Полная функциональность и одновременная защита iPad

        Наслаждайтесь всеми функциями iPad при одновременной защите с помощью чехла с отверстиями для выключателя питания/режима ожидания, разъема док-станции и динамика.

        Надежная защита — просто и быстро

        Этот чехол изготовлен из прочного материала, а его форма идеально соответствует форме устройства. Он легко и быстро надевается и обеспечивает дополнительный защитный слой на корпусе устройства.

        Тонкий корпус легко умещается в сумке

        Этот чехол разработан для обеспечения защиты при максимальной компактности, что позволяет легко носить устройство в сумке или рюкзаке для его защиты в поездке.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Совместим с
          iPad

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Угольно-черный
          Материалы
          Термопластиковый полиуретан

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Высота
          26,8  см
          Ширина
          20  см
          Глубина
          1,2  см
          Вес брутто
          0,152  кг
          Вес нетто
          0,1032  кг
          Вес упаковки
          0,0488  кг
          EAN
          87 12581 62029 5

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          36
          Длина
          51,3  см
          Ширина
          29,4  см
          Высота
          23,4  см
          Вес брутто
          6,74  кг
          Вес нетто
          3,7152  кг
          Вес упаковки
          3,0248  кг
          GTIN
          1 87 12581 62029 2

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          6
          Длина
          21,2  см
          Ширина
          8  см
          Высота
          27,8  см
          Вес брутто
          1,012  кг
          Вес нетто
          0,6192  кг
          Вес упаковки
          0,3928  кг
          GTIN
          2 87 12581 62029 9

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          iPad 2

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